「歐弟」歐漢聲去年8月和大陸妻子鄭雲燦結束7年婚姻，同年11月鄭雲燦被爆出有新歡，正是25歲以演出《刻在你心底的名字》走紅的鮮肉男星陳昊森，當時鄭雲燦爆粗口否認，歐弟則是大器獻上祝福。今(23日)週刊再直擊鄭雲燦和陳昊森在情人節約會，鄭雲燦更被抓包新車車牌還是自己與陳昊森的生日數字組合，疑似偷偷藏了真愛密碼放閃，但陳昊森仍透過公司否認兩人交往。

歐漢聲與鄭雲燦育有兩女，去年8月宣布離婚，歐弟當時聲明說道：「世上多一對怨偶，不如多兩個可以給更多愛的爸媽」，強調兩人是和平離婚，之後仍是家人。而去年底，鄭雲燦就被拍到騎重機和陳昊森約會，男方社群網站的分身帳號藏有鄭雲燦的生日數字「1227」，還有網友曝女方曬聚會照時，刻意將一男的臉遮住，而該男外型神似陳昊森，頗有欲蓋彌彰之意。

陳昊森最近瘋傳與鄭雲燦熱戀ING。（圖／中時資料照片）

當時歐弟被問此事沒有代為否認，只大方表示：「我都祝福」，另有網友私訊問鄭雲燦聚餐中臉被遮住的男子身分，未料竟遭鄭雲燦封鎖且秒刪文，而鄭雲燦對此更是相當憤怒，疑似在粉絲群生氣否認：「他X的還寫什麼親密，親密個屁，我們就坐在木椅上聊天等朋友」，駁斥這段被傳相差8歲的姊弟戀，更生氣私生活被打擾。

今《鏡週刊》報導，2月14日情人節時先是直擊鄭雲燦到車友阮經天家送東西，接著鄭雲燦就上車等人，不久陳昊森出現，但或許是發現媒體跟拍，上車前便逃離現場，媒體更發現鄭雲燦悄悄換了車牌，號碼藏了他倆的生日數字，可見兩人似乎已經交往了一陣子，但對此，陳昊森經紀人表示他沒發現那天是情人節，只是抽空約好拿東西給朋友，並澄清和鄭雲燦並非戀人，只是車友關係罷了。