俄烏危機越演越烈，震盪全球股市，台股今(23日)開盤小跌14點，以17954.75點開出，台積電開在624元，下跌3元，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海都有1%以上的漲幅，帶動大盤指數由黑翻紅來到18018.09點，上漲48點，重返萬八。

俄烏衝突加劇，美股賣壓沈重，道瓊工業指數盤中一度跌逾700點，終場下挫482.57點，跌幅1.42%，以33596.61點作收；標準普爾500指數下跌44.11點，跌幅1.01%，收在4304.76點；那斯達克綜合指數下跌166.55點，跌幅1.23%，收在13381.52點；費城半導體指數下跌28.23點，跌幅0.83%，收在3356.07點。。

台股ADR部分，台積電ADR下挫2.01%，聯電ADR下跌1.05%，日月光ADR下跌1.08%。

台股22日開低走低，收在17969.29點，下挫252.2點，不僅跌破萬八關卡，季線也告失守，三大法人賣超442億元，其中，外資及陸資賣超386.63億元，自營商賣超93.91億元，投信買超37.76億元，合計賣超442.78億元。