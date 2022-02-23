三星近期頻頻傳出晶圓代工訂單流失的狀況，讓三星內部出現檢討聲浪，韓媒披露，三星有意啟動內部調查，了解先進製程良率問題及鉅額資金下落等，甚至質疑產量報告有虛報的情形。

韓媒infostockdaily報導，三星最近針對半導體事業暨裝置解決方案（Device Solutions，簡稱DS）部門進行調查，並以先進製程5奈米的晶圓代工良率為關注重點，此外，官方仍會了解3奈米及4奈米的狀態。

報導引述內部高層的說法表示，「由於交貨的數量難以滿足目前的訂單，因此我們質疑晶圓代工的良率有狀況，相關部門也會調查DS部門前後任管理者對於產量的說法是否屬實。」

不僅如此，當初為了提升良率而砸下的資金也成為調查重點，官方將確認該筆資金是否得到妥善運用，研調機構Tachyon World創辦人Cho Ho-jin表示，「三星將利用這次調查做為提升實力的機會，同時研究DS部門的財務與晶圓代工良率狀況。」

南韓智庫現代研究所（Hyundai Research Institute）顧問Choi Yang-oh則認為，「此次三星管理層的問題突顯公司處於激烈競爭，顯示不確定性很高，而台積電也努力確保3奈米或4奈米的良率，三星的投資者需要密切關注此調查的結果。」對此，三星則回應，相關調查是定期進行的，目前無法對外公開調查的日程、內容及結果。

近期三星屢傳掉單狀況，先是高通新一代旗艦型處理器晶片Snapdragon 8 Gen 1 Plus將交由台積電代工，後來蘋果5G射頻晶片也傳出全都交由台積電生產，背後原因即是台積電強大的先進製程產能與良率。