大秀國小昨日舉辦搖元宵、猜燈謎體驗課程。（大秀國小提供）

大秀國小昨日舉辦搖元宵、猜燈謎體驗課程。（大秀國小提供）

元宵？湯圓？傻傻分不清楚！台中市清水區大秀國小22日舉辦搖元宵、猜燈謎體驗課程，在老師講解後，同學合力搖元宵搖到氣喘吁吁，最後吃到手作的香Q可口元宵，感覺好幸福直呼「比外面買的湯圓更好吃」！

台中市清水生活美學協會合作到校辦理搖元宵、猜燈謎體驗課程，讓孩子能清楚認識湯圓和元宵差異，並透過猜燈謎活動，認識傳統文化習俗。

經過老師張木村、郭凱遠解說和示範教學後，在場親子一起認識湯圓和元宵差異，當各班分組操作時，孩子開始手忙腳亂將紅豆餡分成小塊，搓成球狀後浸入水中5秒，再放進竹篩中不斷搖滾，慢慢讓元宵變圓變大，在大家齊心合力下，重複浸水、搖滾超過10次後，圓滾滾的元宵終於成形。

五年級學生鍾昱庭表示，在同學合力搖元宵過程當中，體會到搖元宵實在不容易，而且搖的時候要有良好默契，雖然搖到手臂好痠，最後能吃到香Q可口的元宵，感覺好幸福，真的比外面買的湯圓更好吃！

大秀國小校長黃琴指出，搖元宵教學讓孩子了解元宵和湯圓差別，透過實際操作了解搖元宵過程，當看到孩子齊心合力製作元宵時的歡樂氣氛，更能了解以前人過節慶時的背後意涵及濃濃人情味。