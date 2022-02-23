知名藝人隋棠擁有精緻五官、高挑身材，加上清新優雅的氣質，使她出道多年仍受到大眾喜愛，即使結婚育有3名子女，人氣始終居高不下。而結婚至今已7年的隋棠，昨日卻在社群媒體上感性發文祝福「前夫」引起網友熱烈討論。

隋棠昨（22）日晚間於IG及臉書粉絲團上，突然PO文一張合照，表示「今天是我生命中這位重量級男士的生日，謝謝你這麼多年以來一直如兄如父、時而閨蜜時而損友般的存在於我的生命中。人生不過一眨眼，很幸運我的二次元世界有你在。祝福常為身邊朋友扮演著開心果的你，要永遠快樂幸福的帥下去，生日快樂！」並在文末標註藝人温昇豪。

溫昇豪則是立刻在留言處回應「親愛的～我才剛爬梳我們在網路上的合影。十幾年了，歲月荏苒，慶幸彼此一直存在。要健康平安，要幸福～我們都要好好的」立刻引起網友注意。原來，22日是隋棠多年好友温昇豪44歲生日，兩人因在2010年合作夯劇《犀利人妻》結緣，認識至今已超過10年以上，而當年兩人精湛又自然的演技仍讓不少觀眾印象深刻。

網友看到後也紛紛在底下留言「前陣子重播《那一年的幸福時光》，再重溫還是很喜歡兩位精彩的詮釋」、「看到你們如此和善的相待彼此， 非常的感動」、「安真、瑞凡，世紀大復合」、「回不去的瑞凡，生日快樂」意外引發話題。