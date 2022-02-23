感情糾紛起爭執 板橋男疑悶死女友後自戕

新北市板橋區金門街昨（22）日晚發生情侶感情糾紛，男子疑似悶死女友後，持刀自插胸口，女子死亡，男子刀傷及肺，目前在加護病房觀察。

昨晚9時許，板橋警分局獲報金門街某民宅有男女感情糾紛須協助救護案件，分局立即派遣線上警力會同消防人員趕赴，按門鈴遭屋內的35歲張姓男子拒絕，警消見場情況緊急，動用破壞器材強行進入，進屋後發現2人倒臥床上，床邊有1把尖刀，張男胸口有2處明顯刀傷，身旁28歲黃姓女子則無生命跡象，救護人員緊急將2人送往醫院急救。

警方表示，黃女急救後宣告不治，身上無明顯外傷，醫師初步認定疑缺氧性死亡。張男胸口有1處穿刺傷及1處切割傷，送醫後暫無生命危險，目前在加護病房觀察。

警方已聯絡雙方親友以釐清2人近況，相關案情及女子死因，警方已在深入調查釐清。

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