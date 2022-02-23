信昌電(6173)公布110年財報，全年稅後盈餘為11.43億元，年增44.52%，創下歷史次高，每股盈餘為6.67元；儘管今年全球產業變數不少，信昌電因大尺寸/高功率產品營收佔比逐步攀升，將有助於毛利率向上，信昌電表示，公司將努力讓今年業績比去年好。

信昌電主力產品為大尺寸/高功率被動元件產品及介電陶瓷粉末，終端應用包含：網通(含5G、IOT等)、工業(含AI/航太等)及車用電子等相關產業，隨著第三代半導體(GaNSic)的開發應用於各產業如：5G、新能源車、快充電源及AI等，其耐高壓高溫特性，相對帶動大尺寸被動元件商機日趨擴大。

信昌電表示，5G預估以43.9%年複合成長率高速成長，其電源模組功率將會提升，且5G相關應用其電源轉換模組需使用之被動元件數量大幅增加，尤其因5G應用功率較4G大幅提升68%，帶動大功率被動元件需求，公司自製產品亦因應客戶需求往大尺寸/高功率電容發展，目前大尺寸/高功率產品佔營收比重逐步攀高，今年1月佔比逾40%，成為推升公司業績成長動能。

受到長短料客戶調整庫存影響，信昌電110年第4季合併營收為13.4億元，季減15.21%，營業毛利為3.55億元，季減19.73%，合併毛利率為26.5%，季減1.45個百分點，營業淨利為2.57億元，季減24.19%，營業淨利率為19.18%，季減2.25個百分點，稅後盈餘為2.52億元，季減37.75%，單季每股盈餘為1.47元。

信昌電110年合併營收為60.1億元，年增15.4%，營業毛利為15.86億元，年增21.42%，合併毛利率26.4%，年增1.31個百分點，營業淨利為11.78億元，年增29.72%，營業淨利率為19.6%，年增2.17個百分點，稅後盈餘為11.43億元，年增44.52%，為歷史次高，每股盈餘為6.67元。

信昌電1月合併營收為4.33億元，年減14.12%。

信昌電表示，第1季產業變數不少，不過公司自製產品將持續依客戶需求發展，進而帶動毛利率向上，公司將努力讓今年業績比去年好。