受到去年第4季客戶端長短料庫存調整影響，華新科(2492)110年第4季稅後盈餘9.47億元，季減64.6%，為109年第1季以來單季新低，全年稅後盈餘為79.32億元，年增19.6%，為歷年次高，每股盈餘為16.35元，華新科表示，由於IC供給逐步增加，且疫情流感化及塞港問題疏緩，目前進單量有明顯改善，除工作天數影響外，審慎樂觀看待第1季。

華新科公布110年財報，華新科110年合併營收為421.08億元，年增18.29%，為歷年次高，營業毛利為125.12億元，年增11.29%，合併毛利率為29.71%，年減1.87個百分點，營業淨利為84億元，年增6.15%，營業淨利率為19.95%，年減2.28個百分點，稅後盈餘為79.32億元，年增19.6%，為歷年次高，每股盈餘為16.35元。

去年第4季因中美關係惡化，全球新冠肺炎疫情持續延燒、供應鏈長短料、塞港、缺工與大陸缺電等不利因素干擾，衝擊華新科業績，華新科110年第4季合併營收為90.11億元，季減17.59%，為109年第2季以來單季新低，營業毛利為19.3億元，季減45.32%，單季合併毛利率為21.42%，季減10.86個百分點，營業淨利為8.1億元，季減67.68%，營業淨利率為9%，季減13.93個百分點，單季稅後盈餘為9.47億元，季減64.6%，為109年第1季以來單季新低，單季每股盈餘為1.95元。

受農曆新年假期前提前拉貨以及NB、伺服器、記憶儲存設備穩健的需求影響，華新科1月合併營收為34.31億元，年減7.64%。

華新科表示，去年第4季多項不利因素已有變化，IC供給逐步增加，疫情流感化，塞港問題疏緩，目前進單量有明顯改善，除工作天數影響外，預期第一季審慎樂觀。