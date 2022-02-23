台中市大安區土壤條件非常適合芋頭種植，大安芋已連續4年獲台灣農業百大精品獎，在市場上大獲青睞，去年運銷至果菜市場達373公噸，每公斤拍賣價最高140元創下天價，替農民帶來好收益。大安農會總幹事蔡建宗表示，大安芋頭產季到3月底，民眾可把握時機多多品嘗。

總幹事蔡建宗指出，近年來農會積極輔導產銷班共同運銷，芋頭產銷班分為兩班，共有83人，其中59人參加共同運銷，生產面積達260餘公頃，農會收購做多元銷售，並將芋頭運銷至6處果菜市場，包括台北第一、第二果菜市場、三重果菜市場、板橋果菜市場、桃園果菜批發市場及台中果菜批發市場。

蔡建宗表示，農會去年果菜共同運銷數量達720餘公噸，包含芋頭373公噸，佔總量近一半，且運銷至果菜市場芋頭更分級成9個不同等級，包含特級：大、中、小；優級：大、中、小；良級：大、中、小；分裝、分級明確。多位芋農的芋頭品質好，拍賣價達每公斤100元，尤其芋農黃至青的芋頭價格達每公斤140元，更是市價3倍以上。

大安區大甲溪芋頭生產基地主要在大安溪流域流經之沖積平原，因富含黑砂土質，土壤條件非常適合芋頭種植，且大安芋頭因具有Q、香、鬆、高澱粉優質品質，大安芋頭從2018年至2021年，更是連續4年獲得台灣農業百大精品獎。

大安農會指出，為達到農會、芋農及消費者三贏目標，農會不遺餘力輔導農民，也因農民辛勤耕耘，才有今日好成績，未來將持續輔導農民，讓消費者吃得安全有保障，也讓農民有更多收益；另外，芋頭產季將持續到3月底，民眾把握時機好好品嘗。