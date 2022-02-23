歌手周興哲近來事業、愛情兩得意，他近期轉戰大銀幕，第一次演電影就創下佳績，主演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，票房衝破5千萬元，周興哲不只是「半億男主角」，更一舉成為賀歲片天王，而周興哲雖然為宣傳電影忙到不可開交，但他也沒忘女友趙岱新，周興哲就被媒體直擊，情人節仍抽空和趙岱新一起過節。

26歲周興哲擁有精湛唱功和深情的嗓音，唱紅《以後別做朋友》、《如果雨之後》、《怎麼了》等經典情歌，讓周興哲擁有「四億歌手」、「情歌小天王」的稱號，周興哲近來更成為賀歲片天王，由他主演的電影《我吃了那男孩一整年的早餐》開出票房衝破5千萬元的成績，演員賣力宣傳功不可沒，例如周興哲就跑了破百場映後座談，每次現身都會獻唱主題曲《想知道你在想什麼》。

周興哲、李沐近期忙宣傳校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》。（圖／本報系資料照片）

周興哲雖然為宣傳電影忙到不可開交，但他也沒忘女友趙岱新，根據《鏡週刊》報導，周興哲被直擊在西洋情人節前夕，周興哲結束工作後，接女友趙岱新下班，小倆口會合後，才一起打道回府，趙岱新當天雖然穿了一身黑，但身材明顯圓一圈，看起來比以往福態許多，而西洋情人節當天，周興哲則是帶著趙岱新與爸媽、友人聚會，可見趙岱新已是周興哲爸媽認證的周家兒媳婦，也讓外界都期待兩人早日宣布好消息。

周興哲、趙岱新感情甜蜜又穩定。（圖／本報系資料照片）

趙岱新是主播出身，她以俏麗臉龐、專業播報技巧，被網封為「最正主播」，趙岱新近年則轉換跑道，改朝演藝圈發展，趙岱新也因與小6歲周興哲戀愛ING而成為外界焦點。