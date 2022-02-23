相信有使用Facebook或Instagram的使用者，最近不難發現大家都在發各種灰、黃綠色格子的貼文，那正正是文字猜迷遊戲《Wordle》帶起的風潮，隨之也引起了各式相關的猜迷遊戲，全都是類近的遊戲方式，一天只有一次遊戲機會，此次就將介紹不同有趣的相關遊戲，正好在溼冷的天氣時在家慢慢拼湊解謎，親子一起動動腦也是不錯的選擇。

英文文字猜迷遊戲《Wordle》

英文文字猜迷遊戲《Wordle》（翻攝自《Wordle》）

「Wordle」作為首先攻陷社交網絡平台的首款遊戲，其一天只有6次的猜迷機會，每次需要輸入以5個英文字母組成的單字，綠色代表位置、字母正確，黃色為字母正確、位置錯誤，灰色則是此次遊戲無其字母，鍵入上也容易排除錯誤的字母，個人經驗多是先嘗試以擁有多個母音字母如A、E、I、O、U，再加上常用的子音S、T、R等單字來嘗試開始遊戲。

進階版英文填字遊戲《CROSS WORDLE》

進階版英文填字遊戲《CROSS WORDLE》（翻攝自《CROSS WORDLE》）

相信大家都有玩過英文的連接填字猜迷遊戲，但《CROSS WORDLE》則是無提示、只有鍵盤上固定可用的英文字母，讓玩家在6 X 6的格子自行組成填字拼圖，可以直、橫的方式自行填滿格子，亦無規定單字的長度，但目標就是把所有在鍵盤上的字母都使用完畢，但真的拼不出來時就可按Enter送出，即會有成績跟答案，可是比《Wordle》更有挑戰性的遊戲。

中文四字成語猜迷遊戲《漢兜》

中文四字成語猜迷遊戲《漢兜》（翻攝自《漢兜》）

除了英文的猜迷遊戲以外，還有中文四字成語版的《漢兜》，一天有10次答題的機會，玩法也與《Wordle》相似，但卻會再細分漢字、聲母、韻母及聲調以提供玩家提示，玩家也可以拼音、注音、雙拼的方式進行遊戲，假如真的猜不出來還有提示功能，可分階段提供提示，對於在學中文的小朋友來說也是個練習的機會。

數字公式猜迷遊戲《nerdle》

數字公式猜迷遊戲《nerdle》（翻攝自《nerdle》）

對文字沒興趣的，還有數字公式版的《nerdle》，玩法則是以簡單1-0的阿拉伯數字，以及+ – * / =的公式符號，以填滿8個格子去完成公式，綠色為位置及符號正確、紅色為符號正確但位置錯誤、黑色為無其符號，一天只有6次的猜迷機會，雖然只是簡單的數學公式，但也要注意乘、除的先後順序，多推理一下數字才能完成，但對於國小生來說同樣是可以簡單遊玩的遊戲。

世界地圖猜迷遊戲《GLOBLE》

世界地圖猜迷遊戲《GLOBLE》（翻攝自《GLOBLE》）

除了文字、數字以後，還有世界地圖版的猜迷遊戲《GLOBLE》，只要輸入國家英文名字即能進行遊戲，去猜出每天一個的神秘國家答案，每輸入一次都會以顏色作為提示，越靠近的顏色會越深色，目標以最少的答題數來完成遊戲，而且未來更將猜城市版的公開，對於不熟地理國家的玩家，不妨看著地球儀或世界地圖來猜題會更輕鬆。

麻將猜迷遊戲《Mahjong Handle》

麻將猜迷遊戲《Mahjong Handle》（翻攝自《Mahjong Handle》）

喜歡打麻將及動腦筋的人，不妨來嘗試一下麻將版猜迷遊戲《Mahjong Handle》，雖然其採用的是日本麻將的規則、以14張牌的玩法為主，需要符合一個以上的「役」的日本麻將規則，簡單來說就是至少要有一台才能胡牌，藍色為正確位置及牌面、橘色為僅牌面正確、灰色為無此牌面，而排列最後一張就是聽胡的牌，一天只有6次猜題的機會，加上要花色、數字及排列正確才能成功，可是相當考驗思考的遊戲。