面對新冠肺炎疫情持續延燒，讓民眾紛紛追加打第三劑疫苗，「最美性學博士」許藍方也在社群網站透露自己完成第三劑BNT疫苗的接種，相較前兩劑出現的副作用，讓她無奈表示根本「忙翻天」，引起不少網友熱烈討論。

許藍方昨（22日)在臉書透露一早便去施打第三劑BNT疫苗，打完後雖然沒有發燒，但身體卻出現忽冷忽熱的狀況，讓她反覆做著「開窗關窗、掀被蓋被」的動作，尤其明明遇到寒流來襲，卻還想開冷氣睡覺，種種狀況讓她不禁直呼：「睡睡醒醒中現實與夢境有點混亂，是有沒有那麼忙」，似乎透露著副作用強過前二劑。

對此，網友也紛紛分享打完疫苗狀況：「打完BNT第二天才發燒到39度，但剛好寒流來，覺得身體意外溫暖，第三天就沒事了」、「應該是每個人的體質關係所產生的結果，我A+A+莫，第三劑手略酸」、「我也三劑都BNT，前兩劑除了手痛沒啥感覺，結果第三劑打完不到一個小時，全身發冷超冷，然後頭暴痛了三四天，四小時吃一次止痛藥都沒用」。

許藍方之前被拍到和王少偉同框約會，兩人表示目前只是朋友階段，不認戀愛，不過近日男方在臉書分享自己裝扮成「媽媽桑」的模樣，更在影片中搔首弄姿，只見許藍方留言：「不管是帥是美、是男是女，只要來自於清楚自己的價值，自然散發出不可擋的魅力！只是⋯我一時找不到又帥又美可以使用的形容詞」，讓網友直呼根本是隔空放閃。