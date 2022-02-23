高雄市60歲王姓男子於今年2月5日至左營分局新莊派出所報案，稱其電動自行車遭大陸藝人黃曉明及Angelababy竊取。王男見警員不為所動，於是以手機掃描「未完成報案QR-CODE」發送簡訊至110勤務指揮中心，隨即離去。此案經左營分局督察組介入查處，員警處置無疏失。

當時警員還詢問王男與Angelababy的關係，王男說，兩人是朋友，還曾經約好要去三民區吃飯。警員了解狀況後，認為王男不知所云，所述內容與現實狀況不符，未受理報案。

對於王男反映警方吃案，警方說，此案經督察組調查，釐清案情，確認員警的處置並無缺失。

警方表示，高雄警方於去年11月設立「未完成報案QR-CODE」，這是精進報案流程，民眾未完成報案程序時，即可掃描值班台前QR-Code，發送簡訊至警局勤務指揮中心，警局勤務指揮中心當下通知該所所長或副所長，由幹部及時介入了解及協助報案人。

新莊所所長郭智浩呼籲，民眾仍應本於事實報案，切勿以虛構情事報案，而影響真正需要警察協助的民眾權益。