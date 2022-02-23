南投消防局前(21日)接獲通報，有3名越南籍移工日前聯袂到奇萊南峰山區，其中1人疑因天氣太冷失溫凍死，同行移工的女友向警消報案求援，但卻不願說明登山原因及身分，仁愛消防分隊派員上山搜救，經過一天路程，已在奇萊南峰下方林班地尋獲該名越南疑工遺體，但卻未發現另二人蹤跡，警方懷疑三名移工為前往林區盜伐的山老鼠，由於當地地形險峻，山區氣候不佳，檢警已組成登山隊出發前往進行調查。

根據調查，前天南投縣消防局接獲一名女性移工報案，表示她的男友和另外兩名友人前往奇萊山區登山，但是同行有一名男性凍死，希望警消前往救援。

但警消詳問其友人身分以及登山目的時，該位女子支吾其詞，不願說明細節，僅表示是接到男友電話求救。南投縣消防局及林管處立刻組成搜救隊前往奇萊南峰搜救，經過一天路程終於抵達事發地。

搜救隊已手機發話定位，研判在奇萊南峰西北陵線下方，經搜索後，果然於奇萊南峰下方林班地發現一具已死亡多時的疑工遺體，但身邊裝備卻相當簡陋，而且近日強烈寒流來襲，根本不像一般登山客，懷疑受雇從事盜伐的山老鼠，兒同行兩名友人也不見蹤影。

仁愛消防分隊、南投林區管理處人員檢視遺體後，初步認定可能是山區低溫導致失溫死亡，目前已通報仁愛分局及檢方組成隊伍上山調查。