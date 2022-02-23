香港知名導演、演員楚原（原名張寶堅）是港片武俠電影的開山鼻祖，曾獲第37屆香港電影金像獎終身成就獎，但21日下午病逝，享壽87歲。過去與楚原合作過的影星成龍，得知前輩病故後，在微博PO昔日合影悼念，引發熱議。

成龍曾和楚原拍過電影《警察故事》、《雙龍會》等，昨（22日）他在微博上傳多年前與楚原的同框照，沉重地表示：「聽說楚原前輩走了…與他合作《警察故事》系列的記憶還很清晰，回頭看，已經這麼多年過去了。」接著回憶楚原曾特別勉勵過自己，「任何人，無論你昨天多風光，無論你昨天多失意，明天起身的時候，你一定要做回一個人，生活下去，明天總比昨天好，這就是人生。」成龍不禁感傷了起來，隔空緬懷前輩：「我們這些後輩會永遠記住您這句話。願您安息。一路好走。」

成龍微博全文。（圖／微博@成龍）

成龍和楚原合作過電影《警察故事》。（圖／微博@成龍）

成龍的悼念文曝光後，讓大批影迷陷入回憶殺，紛紛留言：「前幾天剛重看了《警察故事》一路好走，大哥節哀」、「《警察故事》真的很好看，楚原爺爺一路走好」、「《警察故事》激勵和影響了很多人，包括我」、「我最後看他一部電視劇叫《夢想成真》」等。

楚原出道66年，一開始先擔任電影編劇、導演，代表作有《流星蝴蝶劍》、《多情劍客無情劍》、《三少爺的劍》、《楚留香》及金庸小說《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》等作品，一生共執導超過100部片，1980年代他減少執導的工作，站到鏡頭前擔任演員，是港片的熟面孔，直到2000年後淡出演藝圈，2018年再現身金像獎領取終身成就獎，成為楚原最後一次公開露面。