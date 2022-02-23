妥瑞症男搭火車怪叫飆髒話 台鐵列車長1舉動網全哭了

患有妥瑞症的曾柏穎日前搭乘台鐵的時候，因為焦慮使他無法控制臉部抽搐及口出穢語的症狀，而台鐵列車長及時發現他的狀況，立即伸出援手協助，向車內乘客確認無人有使用哺乳室的需求後，便讓他進入哺乳室休息，使他的症狀快速獲得緩解，讓他非常感動，影片曝光後也引起網友關注討論。

曾柏穎日前在臉書粉專分享影片，只見他在搭乘火車時，突然出現妥瑞症的症狀，在座位上不斷爆粗口。他說，當他的症狀像影片中一樣嚴重的時候，除了自己會感到極度不適，也會影響到其他乘客的搭乘品質，因為焦慮使他無法控制臉部抽搐及穢語症狀。

曾柏穎表示，當台鐵列車長察覺到他迫切的情況後，立即向車內其他乘客確認是否有人需要使用哺乳室，確認沒有後，列車長主動告知他的陪同者，可以到哺乳室內休息，因為台鐵列車長的貼心幫助，讓他的狀況獲得非常大的緩解，除了幫助到他之外，也降低了其他乘客受影響的程度。而他除了很感謝台鐵的協助外，也很感謝當時搭乘同一列車，所有包容與接納他的乘客。

不少網友看了深受感動，認為台鐵列車長的舉動真的很溫暖，也很謝謝勇敢的原PO努力分享妥瑞症相關資訊，讓大家可以更了解。網友紛紛寫下「人間處處有溫情，這個社會真的需要對於特殊生的了解及諒解」、「辛苦你了！謝謝你讓我們了解妥瑞症」、「謝謝台鐵列車長，身為妥瑞兒的媽媽，特別感動」、「辛苦你了，也謝謝你一直以來都是這樣堅強！讓我們看到希望！」