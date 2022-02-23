近日一波又一波連綿濕冷天氣，不僅迎風面的北部、東半部地區成天濕漉漉，就連中南部也遇上陰雨綿綿，潮濕的空氣從戶外到體內，難以抵擋。除了期待太陽早日復工上班、把家中能用的除濕裝備都用上之外，營養專家建議，不妨在餐桌上多準備些利於體內排濕的食材，以時令當季來說，最推薦的就是「春韭」。

●叫它「洗腸草」 補陽氣、健胃又抑菌

韭菜又叫「起陽草」、「洗腸草」。以中醫角度來看，韭菜性溫，尤其是在春寒料峭的時節，陽虛怕冷的人吃韭菜能保暖、健胃、補陽，能幫助身體消除多餘的脂肪，也就是提高新陳代謝的能力，有助痰濕的代謝。

(示意圖/Shutterstock)

台灣癌症基金會指出，季節轉換之際，如果脾胃不好，代謝就會差，容易嗜睡、精力不足、疲倦，也就是俗稱的「春睏」，此時更要注意脾胃的抗濕補氣。

韭菜雖然吃起來有特殊氣味，但就是因為富含硫化物﹑揮發油的硫化丙烯基，具有強力的抗氧化作用，對胃癌、大腸癌、皮膚癌、肺癌、肝癌都有效益，能防止活性氧造成細胞氧化，幫助去除致癌物質，如亞硝酸胺，使毒性解除。

除此之外，韭菜更是高纖維質蔬菜，可以幫助腸胃道蠕動，因此也有「洗腸草」別稱，能使有毒物質能快速地通過腸道排除，避免細胞癌化。

為了使韭菜既能更好地增補陽氣，又能很好地幫助減肥，在飲食製作上，要堅持少油少鹽、減熱量的烹調原則。如果做成韭菜盒，就要視為主食，減少澱粉攝取。最好做成涼拌或煮湯，但少用些調味料，越清淡越好。

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癌症基金會更建議，若加油熱炒過，更可帶出韭菜中的揮發性植物油成分，幫助人體更好吸收，搭配維生素B1一同食用，像是韭菜炒豬肝、韭菜炒蛋都是好選項，可持續發揮消除疲勞的效果。吃完後若擔心韭菜氣味，可以搭配吃些蘋果，因為蘋果中的多酚能抑制與分解氣味，就能達到消除口臭的作用。