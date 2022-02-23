三大預期改變，為2022年的金融市場帶來劇烈震盪！這三大變數包括：一、供應鏈未如預期恢復，供需嚴重失調；二、俄國陳兵烏克蘭邊界，地緣政治風險升溫；三、高通膨牽動美國聯準會貨幣政策，鷹浪來襲！面對晦暗不明的環境，投資人該進？抑或該退？

第一金投信協理王源錦建議，心臟不夠大顆、又怕錯過反彈機會的投資人，建議多點耐心，採取「農夫精神操作法」，也就是趁春天氣候多變時，觀察全球政經與產業趨勢變化，尋找未來3~5年經濟價值高的明星產業，如：市場共識較高的AI人工智慧、電競等定期定額買進；或者種植營養成份高、容易被忽視的作物，如：價值被低估、能創造長期現金流，且壟斷或寡占的水電瓦斯產業。更重要的是，嚴禁揠苗助長，避免每天看盤、看淨值，頂多一個月或一季檢視一次，視情況調整投資組合。只要抓對趨勢，在雨水、陽光來臨後，不怕看不到回報。

觀察近30年，聯準會升息前1個月，因擔憂資金行情降溫，標普500指數下跌2.13%；後3個月，市場持續修正2.63%。直到升息後6個月，企業獲利增速快跑，標普500指數翻多上漲3.48%，以科技股為首的那斯達克指數，平均甚至上漲11.71%，漲幅較前者多一倍。

展望未來，景氣進入V型擴張後的調整期。雖然貨幣緊縮干擾，股市來回震盪頻率變多，惟企業獲利保持穩步增長；以標普500企業為例，今年成長率預估5.5~9.3%，將提供基本支撐，市場不至於崩盤。因此，待懸而不定的貨幣政策底定，逢低搶反彈或長線買盤可望歸隊。