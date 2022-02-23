消息面：

1.美國聯邦房屋金融局FHFA表示，2021年12月屋價年增17.6%，月也增1.2%，較預估值1%來得高。同時，標普/ Case-Shiller也公布，美國2021年12月20大城市屋價指數年增18.56%，預估值則為18%。至於2021年11月則大增18.29%，月增1.46%，預估值為1.1%。

2.美元匯價未再強勢，市場觀望俄烏情勢並未大舉貿然進場。美元指數跌0.134%。歐元兌美元一度貶至近1周最低，收升0.21%，為1.1334美元。對於前一個交易日，曾創3年來最大跌幅的俄羅斯盧布，兌美元匯價也回升1.51%，一美元約兌79.25盧布。

3.國際地緣政治緊張，避險資金流入金市，國際金價上揚並創逾8個月新高。紐約期金收漲7.6美元或0.4%，每盎斯收1907.4美元，是2021年6月2日以來最高。現貨金盤中曾一度來到1914.3美元，也是2021年6月1日以來最高。不過，受到獲利回吐賣壓，最後收1902.71美元，跌0.2%。

4.俄烏情勢緊繃，國際油價一度漲至7年高點。不過，美國公布制裁措施之後，市場認為不會對俄羅斯經濟構成重大衝擊，同時，西方國家後續行動也不會對原油生產有什麼影響，故油價漲勢趨緩。紐約4月期油每桶收91.91美元，漲1.88%。倫敦布蘭特期油盤中高點一度見99.5美元，並達7年新高價位，每桶收96.84美元，漲1.52%。

5.比特幣目前在38085.1美元附近，漲2.82%。