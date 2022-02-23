花蓮門諾醫院去年底獲台彩公益基金會、中國信託慈善基金會及應柴秀珍女士紀念基金會共同捐贈一輛子宮頸抹片檢查車，昨舉辦啟用儀式。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院去年底獲台彩公益基金會、中國信託慈善基金會及應柴秀珍女士紀念基金會共同捐贈一輛子宮頸抹片檢查車，昨舉辦啟用儀式。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院自2009年起，開啟抹片篩檢巡迴醫療服務，協助縣內逾3萬名婦女完成子宮頸抹片檢查，由於該子宮頸抹片巡迴車已使用12餘年，車輛老舊，已不勘使用，一名台灣彩券中獎者、應柴秀珍基金會及中國信託慈善基金會日前捐贈一輛新的抹片車予門諾醫院，持續守護東部婦女健康。

子宮頸抹片檢查是早期發現子宮頸癌最簡便且有效的篩檢工具，然而花蓮地形狹長，就醫交通不便，因此門諾醫院自2009年起，提供抹片篩檢巡迴醫療服務，每年深入社區、部落，超過120場次的篩檢，提供偏鄉婦女就近且隱私的檢查。

門諾醫院癌症中心主任林斈府指出，據2011年至2019年統計資料顯示，子宮頸抹片巡迴車已協助超過3萬3800位的社區婦女完成子宮頸抹片的定期篩檢。近5年的提供的篩檢服務中，替280位受檢婦女發現罹患子宮頸癌，並透過醫院團隊的轉介，進行相關治療。

由於該輛子宮頸抹片巡迴車已使用逾12年，不僅底盤舊損，且發電機組損壞致車輛運作不穩，常常無法順利出勤，門諾醫院去年底提出汰舊換新的構想後，很快便獲得台彩公益基金會、中國信託慈善基金會及應柴秀珍女士紀念基金會的支持，3方也共同捐贈一輛子宮頸抹片檢查車，並於昨舉辦啟用儀式。

台灣彩券董事黃志宜代表台灣彩券公司及愛心中獎人參與子宮頸抹片車啟用儀式，他說，該名幸運的中獎人本身就是長期關注門諾醫院的捐款者，深知東部醫療資源不足，在得知醫院有需求後，立刻捐出150萬元協助子抹車的汰換，期盼透過醫療團隊將這份溫暖傳遞給更多的女性朋友。

門諾醫院表示，許多婦女常因上班、害羞、沒時間或不喜歡到醫院等因素拒絕進行子宮頸抹片檢查，因而錯失治療的黃金期，不過子宮頸抹片檢查車不僅移動迅速，服務範圍從醫院至社區，同時又能兼顧安全、舒適與隱私，呼籲女性朋友應定期篩檢，照顧自己。