年底市長選舉，根據《TVBS民調中心》昨(22日)公布最新的「2022台中市長可能人選民調」，爭取連任的台中市長盧秀燕在「藍綠白」三人對決或藍綠對決民調，都領先對手15％以上，而市民對盧的滿意度達61％。民調結果曝光後，台北市議員羅智強在臉書表示，高民調為盧開心，看到這樣的民調，難怪前交通部長林佳龍只能布局台北市。

該民調結果顯示，若在藍綠白三方競逐的情況，如果盧秀燕是對上林佳龍、蔡炳坤時，盧的支持度為48％，林為33％，而蔡支持度僅獲4％。若是蔡其昌代表民進黨披掛上陣，調查結果顯示，盧秀燕支持度52％，領先蔡其昌的25％，蔡炳坤支持度維持4％；若民進黨推派何欣純參選，調查結果盧秀燕支持度為54％，領先何欣純的19％，也高於蔡炳坤的6％。

關於此民調，羅智強說，這次釋出的民調，年輕人的支持度也是觀察重點，20-29歲的滿意度55%、30-39歲的滿意度56%，2年齡族群都破5成，可見盧市長專心市政，為國民黨爭取年輕人的支持。

羅智強表示，4年前市民給了盧市長一次機會，時間證明市民們做了最聰明的選擇，今年年底也要記得讓認真作事的盧市長連任，為台中市建設8年。