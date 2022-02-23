為了提高長者疫苗覆蓋率，桃園市長鄭文燦23日宣布，將於228連假後推出長者接種專案，以民政系統發給尚未施打完三劑疫苗的65歲以上長者接種通知單，在3月1、2、3日可到37個社區接種站接種，完成者可獲200元禮券跟一包2公斤裝桃園好米，另1月因疫情停止的關懷據點、親子館等服務，也預定在3月1日後恢復。

鄭文燦說，第23期疫苗接種計畫會在2月28日連假前打完，緊接著桃園預定在3月1、2、3共3天推出長者疫苗接種專案計畫，以民政系統透過區里發給65歲以上長者接種通知單，可到37個社區接種站接種，且會提供免費愛心計程車接送。

桃園市長鄭文燦23日宣布，將在3月1、2、3日推出長者疫苗接種專案，以民政系統發放接種通知單給尚未施打完三劑疫苗的65歲以上長者，可到37個社區接種站接種，完成者可獲200元禮券跟一包2公斤裝桃園好米。(蔡依珍攝)

鄭文燦說，不管施打的是一劑、二劑或三劑，都能接種莫德納或高端疫苗，且每一個施打完的長者，都有200元禮券跟一包2公斤裝桃園好米，會由服務人員發送，希望提高疫苗覆蓋率。

鄭文燦感謝衛生局已確定長者的未接種名單，可精準通知，他也特別請各區公所在228連假前將施打通知單發放完畢，讓長者專案能在連假後順利進行，他提到這次最高上限達12萬人次服務能量，預估有半數以上長者來接種。

鄭文燦也說，因應桃園3條傳播鏈的監測期逐漸截止，境內的失智社區服務據點、市民活動中心、關懷據點、原住民文健站、親子館等，1月因疫情停止的館舍和服務，預定在3月1日完成檢核後恢復。