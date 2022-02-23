天王郭富城5年前和小他22歲的網紅方媛結婚，兩人婚後生下兩個女兒，去年竟被瞎傳兩人婚變，還有人質疑郭富城小氣，方媛對此澄清後，更分享替老公慶生閃照，證明兩人婚姻狀態依舊。昨(22日)方媛久違曬出美照，可見她低胸裝上身，正面看貌似沒什麼，側面角度一拍超有料的豐滿上圍立刻現形，露出單側立體小山，引來網友大讚辣翻。

郭富城和方媛先前衰捲入潘瑋柏「天王嫂訓練班」疑雲，為此，郭富城曾親上火線護妻，強調外面的傳言都是子虛烏有，去年方媛被拍帶兩個女兒回上海，引來外人質疑兩人婚變，方媛則按讚了網友留言：「我真服了你們了，坐個經濟艙都可以聯想這麼多，本來暑期回來探親的人就多啊，再加上疫情減少了航班，買不到票很正常啊」，間接解釋回上海主因。

方媛亮出右邊胸器。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

方媛後來分享請網友幫她挑想買的名牌包顏色，竟引來網友批評：「你老公那麼有錢，不應該那麼摳啊」，讓方媛罕見親上火線出聲：「是啊，一般我糾結選顏色，他都會叫我全部買，但是這個款還是算了，一個夠了」，更刻意將這則評論置頂，有意澄清網上批評郭富城對妻女小氣的謠言。

方媛分享美照。（圖／翻攝自方媛Moka微博）

昨方媛發文寫下：「2022.2.22」，並加上愛心表情符號，跟上潮流並曬出美照，照片中她穿著黑色套裝，一頭波浪長髮自然放下，上方低胸設計性感顯瘦，下半身則穿了超短褲，亮出一雙美腿，側面角度看來上圍更是相當波濤洶湧，罕見露出北半球，引來網友回應：「好酷好美」、「城嫂最帥」、「媛媛終於發照了，看的不夠」、「是怎麼長得這麼美的」、「在家裡陽台也能拍大片，太棒了」。