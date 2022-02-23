美國總統拜登認定俄羅斯侵略烏克蘭

美國總統拜登周二說，俄羅斯藉由宣布烏東兩分離區獨立，「無疑」開始侵略烏克蘭，如今莫斯科將面臨數十億計美元制裁，而美軍也將增援波羅的海國家。

據《軍事網》（Military.com）和《太陽報》（THE SUN）22日報導，拜登政府說，駐義大利的步兵營，還有F-35隱形戰機與「阿帕契」（Apache）攻擊直升機攻擊直升機，都將移防愛沙尼亞，拉脫維亞和立陶宛，本周稍晚將就位，以保衛北約（NATO）盟國。

目前已有數千名美軍已部署波蘭、羅馬尼亞，立陶宛和德國。在俄羅斯總統普丁出兵烏東親俄分離區後，美國和北約盟國採取了最新的經濟制裁與軍事動員回應。

拜登周二下午在對全國的演說中指出，普丁「古怪地斷言，這些地區不再是烏克蘭的一部分，說它們是主權領土。簡言之，俄羅斯剛剛宣佈，在烏克蘭分割出一大塊土地」。儘管目前除了烏軍和分離主義分子在烏東交火外，俄羅斯花了將近1年在烏克蘭邊境集結的15萬大軍雖然尚未開戰，但美國和盟邦認為，普丁正著手控制這前蘇聯共和國。

北約準備對付俄羅斯

1位五角大廈高官說，拜登周二下令，將把多達8 架F-35從德國調派到北約東側，另外20架AH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直升機也將從德國移防波羅的海區，還有12架「阿帕契」將與空降突擊特遣部隊從希臘調赴波蘭。

儘管拜登表明，美國不會為保衛非北約成員國烏克蘭而戰，但已部署了約6,000部隊到歐洲，以支持北約。美國上周除了從猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）派12架空軍F-35和350名飛行員到德國外，還宣布打算軍售波蘭250輛艾布蘭（Abrams）主戰坦克。