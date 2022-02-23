美國總統拜登認定俄羅斯侵略烏克蘭

美國總統拜登周二說，俄羅斯藉由宣布烏東兩分離區獨立，「無疑」開始侵略烏克蘭，如今莫斯科將面臨數十億計美元制裁，而美軍也將增援波羅的海國家。

據《軍事網》（Military.com）和《太陽報》（THE SUN）22日報導，拜登政府說，駐義大利的步兵營，還有F-35隱形戰機與「阿帕契」（Apache）攻擊直升機攻擊直升機，都將移防愛沙尼亞，拉脫維亞和立陶宛，本周稍晚將就位，以保衛北約（NATO）盟國。

目前已有數千名美軍已部署波蘭、羅馬尼亞，立陶宛和德國。在俄羅斯總統普丁出兵烏東親俄分離區後，美國和北約盟國採取了最新的經濟制裁與軍事動員回應。

拜登周二下午在對全國的演說中指出，普丁「古怪地斷言，這些地區不再是烏克蘭的一部分，說它們是主權領土。簡言之，俄羅斯剛剛宣佈，在烏克蘭分割出一大塊土地」。儘管目前除了烏軍和分離主義分子在烏東交火外，俄羅斯花了將近1年在烏克蘭邊境集結的15萬大軍雖然尚未開戰，但美國和盟邦認為，普丁正著手控制這前蘇聯共和國。

北約準備對付俄羅斯

1位五角大廈高官說，拜登周二下令，將把多達8 架F-35從德國調派到北約東側，另外20架AH-64「阿帕契」（Apache）攻擊直升機也將從德國移防波羅的海區，還有12架「阿帕契」將與空降突擊特遣部隊從希臘調赴波蘭。

儘管拜登表明，美國不會為保衛非北約成員國烏克蘭而戰，但已部署了約6,000部隊到歐洲，以支持北約。美國上周除了從猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base）派12架空軍F-35和350名飛行員到德國外，還宣布打算軍售波蘭250輛艾布蘭（Abrams）主戰坦克。

英國首相強森（Boris Johnson）說，證據顯示，俄羅斯打算掀起「1945年以來歐洲最大的戰爭」。

文章來源：More Troops Headed to Eastern Europe as Biden Says Russia Invasion of Ukraine Has Started
文章來源：FACE OFF Joe Biden orders US troops, jets and helicopters to Eastern Europe in response to Putin’s invasion of rebel-held Ukraine
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