彰化一名32歲許姓男子隱瞞自己已婚的身分，和李女交往，遭發現後分手，一怒下萌生報復念頭，前年才因恐嚇且惡意外流李女赤裸上身之照片遭法官判刑，不思悔改，去年3月又假冒李女的名義，在網路上訂購「香港R40炮機10段變頻伸縮加溫震動矽膠情趣按摩棒」，李女看到店家確認簡訊後，憤而提告，不願和解，法官依偽造準私文書罪將許男判刑2月，可上訴。

根據判決書，許姓男子和李女兩人在2019年4月至12月交往，在交往期間，張男多次拿手機拍攝李女赤裸上身，背向鏡頭或正在睡眠之照片及影片，還刻意隱瞞自己是已婚且育有一子的身分，李女事後驚覺男方已婚，立刻憤而提出分手。

但張男卻不願意兩人感情生變，拿出先前偷拍的照片及影片，威脅說要外流，見李女不理會，張男一怒將照片傳給李的妹妹，問說: 「你認識這個人嗎?不知道這樣看不看的清楚，不清楚說一下」、「那我在臉書上問問」等語，暗示將會散李之裸照，李女心生畏懼，因而提告，當時法官依恐嚇危害安全罪共3罪，被判應執行拘役80日。

但張男事後仍不知悔改，又在2021年3月假冒李之名義在網路上，上網訂購「香港R40炮機10段變頻伸縮加溫震動矽膠情趣按摩棒」送到女方家中，李收到店家確認配送的簡訊後，發現又是張男刻意惡搞，憤而再次提告，且不願和解。

法官認為，許男用不理性方式解決問題且冒用他人名義訂購商品，已破壞他人信用並造成損害，依偽造準私文書罪將許男判刑2月，全案皆可上訴。