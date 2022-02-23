璟德(3152)110年稅後盈餘為10.26億元，年增23.94%，創下歷史新高，每股盈餘為14.88元，由於IC供給逐步增加，璟德營運可望在第1季落底，今年整體營運有機會逐季成長。

璟德為國內首家專注高頻整合元件與模組廠，公司以生產LTCC高頻整合元件及模組為主，產品包括：濾波器(Filter)、平衡阻抗濾波器、晶片天線及模組、射頻前端模組、天線開關模組、高頻晶片陶瓷元件等，是大中華區LTCC第一名的製造商，也是全球前三大廠，僅次於村田及TDK。

去年下半年電子產業IC等長短料問題嚴重，尤其是28奈米等成熟製程，包括Power IC等缺料問題，干擾手機及WiFi供應鏈，也衝擊到璟德去年下半年營運，不過，璟德受惠於客戶訂單穩定，110年合併營收為28.46億元，年增24.81%，創下歷年新高，營業毛利為16.34億元，年增26.34%，合併毛利率為57.44%，年減1.58個百分點，營業淨利為13億元，年增24.5%，營業淨利率為45.67%，年減1.95個百分點，稅後盈餘為10.26億元，年增23.94%，創下歷年新高，每股盈餘為14.88元。

今年因有新設備資金支出需求，璟德董事會決議每股配息8元，配息率約53.76%，略低於往年。

璟德1月合併營收為1.46億元，年減41.41%。

由於IC供給逐步增加，電子產業長短料問題逐漸紓解，璟德營運可望於第1季落底，今年營運可望逐季成長。

在新產能部分，受到疫情干擾，璟德二期新產能設備裝機進度也略受影響，不過公司還是按計畫進行擴產，預計自今年第1季陸續裝機開出產能，根據璟德規劃，二期產能將與一期一樣增加約40%產能。