知名主持人徐乃麟本月初才透露小女兒將臨盆，大兒子徐新洋昨（22日）晚間就在IG公開妹妹生了，並宣布「我當舅舅啦」，吸引眾多網友留言恭喜。

徐新洋在IG興奮地表示：「2022.02.22 是一個特別又感人的日子，我當舅舅啦！恭喜妹妹跟妹夫。」並隨文PO三張童年與妹妹的合照，不難看出兄妹倆的感情非常好，演藝圈星友徐謀俊、邱勝翊（王子）、徐凱希、粿粿、孟慶而都留言獻上祝福，大批粉絲也湧入恭賀：「小新洋太可愛吧，恭喜妹妹～」、「跟紅隊領隊生日同天欸，讚喔！會選日子哦」、「恭喜新洋當舅舅啦」。

徐乃麟的小女兒徐廷瑀2020年底在台北文華東方酒店風光出閣，甜嫁同為美術老師的吳柏嘉，因尊重男方不是圈內人，選擇低調地舉行，當時徐乃麟噴淚將女兒交給女婿，並親自上台高歌英文老歌送給準新人。

事隔1年多，徐乃麟本月10日出席《醫師好辣》改版記者會，透露女兒快生了，笑說還沒準備好當阿公，「覺得也太快了吧，我跟老婆民國78年結婚，回頭一看那時候我還在追她，怎麼一下子63歲就要當阿公了。」同時表示未來會幫忙帶寶貝孫子。

至於徐新洋，他和俄羅斯籍女星宋蕊安（Soa）穩定交往近7年，徐乃麟相當照顧這位異國準媳婦，Soa前年發片時，不但特別動用了所有人脈資源力挺，更親自送花到現場，讓Soa非常感謝。

徐乃麟（左起）、汪家璉夫妻前年開心嫁女。（讀者提供）