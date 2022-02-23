女星安心亞出道多年，憑著甜美臉蛋與火辣身材而聞名，近幾年也發行歌曲、接演電視劇、主持綜藝節目，積極轉型朝向多元方向發展，努力備受肯定。而經常透過社群媒體與粉絲們分享工作與生活的她，近日也曬出一系列工作美照，大秀性感好身材，成功吸引網友的目光。

日前接下手遊代言的安心亞，昨（22）日也在網路上陸續公開了拍攝當天一系列的造型側拍。只見她穿著一件細肩帶的亮片小禮服，而胸前深V快到肚臍的性感設計，使安心亞凹凸有致的好身材若隱若現，相當性感；她還不忘轉到背面，大方展示白皙美背，瞬間辣到最高點。

隨後，安心亞也PO出當天的拍照時的側拍花絮短片，仔細一看才發現禮服除了上半身深V外，裙擺還高衩至腿根，令她「兇猛」的上圍曲線與白皙腿根一覽無遺，電得網友看了直呼「性感女神」、「辣翻了」、「戀愛了」、「女神美美的」、「太正了！！真的要單獨再發一次」、「美到太誇張」、「身材超好」、「想要一個抱抱，短短4秒鐘的影片就吸引超過4.2萬人觀看按讚。

事實上，安心亞過去雖以全裸C字褲出道而以性感形象爆紅，但後來她積極轉型，在多部戲劇中參與演出並推出個人專輯，不久前她也曾在IG上PO出邊彈吉它邊唱的影片，甜美歌聲受到網友讚賞，同樣引起話題。