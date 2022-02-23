發生在去年11月22日的新北市新店花園新城槍擊案，何姓咖啡商遭槍手黃泳群擊斃，槍手黃泳群與另名張姓男子落網後旋即遭羈押禁見，專案小組22日緊急拘提共犯陳憲民到案，懷疑陳嫌事後轉交數百萬安家費給黃，台北地檢署22日複訊後原本諭知陳嫌以60萬元交保候傳，但陳嫌覓保無著，改向法院聲請禁見獲准。

45歲何姓死者去年11月22日在花園新城住處門口，接送兒子回家時，被有毒品前科的黃嫌當街槍擊兩槍致死，檢警查出，黃嫌早在清晨6點便開始埋伏，足足等待兩小時，待死者返家時伺機行兇。黃泳群犯案後立刻在當天潛逃出境至大陸廈門，之後在防疫旅館中被大陸公安逮捕，於去年12月8日由刑事警察局派員押解回台。

其後專案小組積極追查出另一名張姓共犯，於去年12月23日將張某拘提到案，被依《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌羈押禁見。

檢警專案小組懷疑內情不單純，積極追查幕後藏鏡人以及協助逃亡共犯，日前發現男子陳憲民幫忙支付1、200萬元安家費給黃嫌親人，22日原本諭令陳嫌60萬元交保，但陳籌不出保證金，北檢22日晚間以涉殺人罪共犯嫌疑重大為由，改向台北地院聲押禁見，北院23日裁准。