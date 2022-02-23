民進黨立委張廖萬堅、吳思瑤今日記者會 (張廖萬堅辦公室提供)

民進黨立委張廖萬堅、吳思瑤今日召開記者會表示，全台目前約有9.1萬輛計程車，其中一半沒有乘客險保障。而有些司機因為沒有靠行加入車隊，因此若要投保，得繳出較高保費，對此將提案修正《公路法》第65條，全面強制計程車投保乘客險，創造雙贏局面。

今日除張廖萬堅、吳思瑤外，包括台北市全國計程車駕駛產業工會理事長江信翰、台北計程車駕駛產業工會代表也到場出席記者會。

張廖萬堅指出，交通部要求車隊司機每人應投保每人150萬以上乘客險，每月保費約100多元，但因為計程車乘客險並非強制險，而根據2019年統計，車隊計程車在全國約占49.6％，換言之，民眾約有一半機率會搭到無投保的計程車。

張廖萬堅說，5年前就曾提出此案，但屢屢在二讀前卡關，造成乘客、司機雙輸局面，呼籲朝野能夠共同支持《公路法》第65條修正案，列入本會期優先法案完成三讀，讓乘客與司機能夠雙贏。

吳思瑤表示，不論是車隊或是個人自營計程車，政策的要求與收取保費應當一致，此舉也會提高計程車司機全面投保的誘因，若不幸發生事故，也不會導致只有司機得負擔鉅額賠償的困境，此事朝野都有高度共識，交通部也樂觀其成，計程車工會也正面支持，應即刻上路。

江信翰指出，多數沒加入車隊的計程車司機，其實都有意願為乘客投保乘客險，但因為沒有加入車隊，而被保險公司拒絕。其實若採變通做法，就是透過投保汽車產險附加旅客責任險的方式投保，但光是每人100萬的乘客險，每月保費就得在1200以上。

江信翰說，跟車隊相比，這樣的保險費率不但保額少，費用也明顯較高，因此也代表產業工會，一起聲援《公路法》第65條修正案修法，希望這個會期能夠順利完成。