新北市首善之區板橋區在江翠北側重劃區逐漸成形帶動之下，成交表現亮眼，全國不動產板橋加盟店即創下單店3.5億業績，2022年開工也交出千萬成績單，在江翠北側重劃區預售房價挑戰7字頭、直追新板特區行情之下，仍位5~6字頭的新成屋市場預計可望延續去年熱度，持續吸引自住客進場。 全國不動產板橋加盟店經理葉俊男表示，觀察這一年板橋交易最大量體來源，就是現在最熱門的江翠北側重劃區，不只為各大建商線上推案一級戰場，在近年指標案完工交屋後，二手交易市場也相當熱絡，包括「江翠ONE」、「遠雄江翠」、「聯上匯翠」、「聯上涵翠」、「興富發大美」、「潤泰峰匯」、「麗寶挪威森林」、「鉅陞河藍灣」、「仰真」、「雙江翠」等，都是這一波熱潮的熱門交易社區，光是預售轉單、二手市場轉售就帶動全國不動產板橋加盟店去年創下3.5億亮眼業績，且江翠重劃區熱度在今年持續延燒，甫開工就繳出單店千萬元成績單。 分析江翠北側重劃區，全國不動產板橋加盟店經理葉俊男指出，共分為A~G區，AB區近435藝文特區與舊市區，公園多適合退休族，目前每坪50~52萬元；C區雖享有無高架橋遮蔽的視野景觀，但區內有新北市立殯儀館嫌惡設施，每坪仍有4字頭價格，而指標社區如華固、國泰推出的河景建案則有6字頭行情；最受歡迎的DEF區水岸景觀雖鄰高架橋，但因步行約10分鐘內有捷運江子翠站，交通、生活機能皆備，因此普遍都站上6字頭單價，甚至已出現每坪70萬元行情；至於G區發展較晚，推案不多、開發中，目前每坪59~60萬元左右。 全國不動產板橋加盟店經理葉俊男透露，自首案「江翠ONE」2016年預售時以4字頭開賣，江翠北側重劃區房價隨著房市回溫一路上揚，在去年直接上漲15~20%，現在房價普遍都接近6字頭，已逼近新板特區行情，由於江翠北側重劃區多規劃中小坪數，相較新板特區主推大坪數、高總價產品，更吸引小家庭與年輕首購族，買氣與交易熱度輾壓新板特區，目前以總價1300~1500萬元的2房帶車位最好銷售，只是現在少有供給量，若有釋出都能馬上轉手，由於江翠北側重劃區內已有開價7字頭預售建案，預估今年5~6字頭的產品在比價效應之下，仍能維持一定的房市熱度。