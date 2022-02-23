經常有新奇創意的手搖飲SHARE TEA歇腳亭又有驚人創舉！2/25將推出「全宇宙第一杯加了肉鬆的手搖飲」，完全顛覆想像的「圓芋宙」系列！SHARE TEA歇腳亭所有台灣門市皆有販售。

芋頭鮮奶飲品長期以來都頗受消費者喜愛，SHARE TEA歇腳亭這次出奇不意的加入了大成雞肉鬆，將肉鬆與大甲芋頭、鮮奶組合成三款新品，不但口感新奇，名稱也搭上現今熱門的「元宇宙」這哏，以「圓芋宙」系列出擊，再度在台灣手搖飲市場投震撼彈！

每杯75元的「圓芋宙胖肉鬆」，是史上第一杯、也可說是全宇宙第一杯加了肉鬆的飲料！事實上肉鬆跟芋頭一直是非常相襯的組合，在許多早午餐店都可吃到「肉鬆芋泥吐司」，但將它變成飲料卻是相當大膽新穎的嘗試。SHARE TEA歇腳亭使用大成雞肉鬆，質地細緻，撒在豆漿、厚奶的頂端，喝時口感滑順中帶有鹹甜滋味，十分迷人。下半部的芋泥使用高規格大甲芋頭心，每日現炊、手工現搗，紮實綿密香氣十足。杯中還有小芋圓及小地瓜圓，一口吸到五種口感，帶出前所未有的新奇美味。

同樣是75元的「奶酪厚芋宙」，一杯呈現四層次，最底部是滑嫩香甜奶酪、接著中段是每日現炊的大甲芋頭泥，上面是甘醇的黃金翠玉、最頂端則是濃郁的厚奶。一口吃到四種滋味，讓奶香、芋香及茶香完美融合。

65元的「手搗芋頭奶」是將鮮奶、厚奶與每日現炊的大甲芋頭泥以黃金比例組合，喝得到香醇濃厚的奶香及綿密香甜的芋泥，兩者融合成迷人口感，讓人一喝就上癮。

慶祝「圓芋宙」系列飲品上市，SHARE TEA歇腳亭推出好康活動，2/25至3/10會員獨享好康，購買圓芋宙商品並喊出「指定暗號」（會在官方LINE裡告知：@lianfa1992），即可獲得大成雞肉鬆迷你包一份。2/25-4/30優惠加碼，購買圓芋宙商品，完成杯身問卷活動還可抽第二杯飲品半價券。