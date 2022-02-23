自新冠肺炎流行，民眾都會使用酒精或乾洗手消毒雙手，不過胸腔暨重症醫師黃軒表示，75%的酒精雖然能破壞新冠病毒的病毒膜，但不能取代肥皂洗手，因為並非所有的病毒都能在酒精搓揉下消失，提醒在餐廳用餐的民眾，除了酒精消毒外，也要記得用肥皂洗手，才不會把病毒吃進嘴裡。

黃軒今（23）日於個人臉書粉專指出，許多人貪圖方便，直接使用75%酒精消毒雙手，特別是在餐廳吃飯時，看到民眾只用酒精消毒，卻沒有用肥皂清潔，可是很多病菌其實是酒精殺不死的。

黃軒說，濃度75%至95%酒精有消毒效果，且能破壞新冠病毒的病毒膜，但不代表所有病毒都能在酒精搓揉下消失，包括腸病毒、諾羅病毒、鼻病毒、小兒麻痺病毒、A肝病毒、口蹄疫病毒、人類乳突病毒、芽胞桿菌及隱孢子蟲等，這些病菌都會沾附在手掌上，而75%的酒精對這些微生物並沒有效用。

黃軒說，一直以來都鼓勵民眾要勤洗手，只有在不易洗手的環境下，才需要用酒精消毒。他提醒，酒精和乾洗手等消毒用品，只是應急，不能在生活上取代肥皂。