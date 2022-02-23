為培養學生具有全球視野，教育部國教署推動「學校本位國際教育精進計畫(SIEP)」，補助中小學辦理國際教育融入國定課程、國際教育融入雙語課程、國際交流或學校國際化，111學年度即日起至3月11日受理申請，有興趣的學校可申請參與。

教育部國教署表示，國際教育2.0旨在推動國際教育的普及化，期使能有更多學校參與，並以十二年國教課程綱要為基礎，鼓勵教師結合學校課程與國際教育課程，將國際教育議題融入各學科。

透過「學校本位國際教育精進計畫(SIEP)」的實施，期許培養我國學生具備在國際環境中生存發展的知識、技能及態度，在疫情影響下，也能用視訊持續與國外學校交流互動，並將中小學教育提升為與國際化及全球化銜接的優質教育。

111學年度「學校本位國際教育精進計畫(SIEP)」現正開放線上申請，各項受理申請時間至3月11日截止，通過者可獲20萬元補助，以利營造正向友善的教育國際化環境，讓學生耳濡目染，自然提升國際適應、溝通及行動的能力。欲申請學校可至「教育部中小學國際教育2.0全球資訊網」線上填寫計畫申請書。