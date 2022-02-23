台南市政府斥資1.5億元興建「東區平實段非營利幼兒園」，預計2年後招生。（曹婷婷攝）

台南市政府斥資1.5億元興建「東區平實段非營利幼兒園」，23日動土，預計2024年完工，將招收2歲專班3班、3-5歲10班，共13班；近來平實段成交土地喊出1坪100萬元行情，占地約1180坪的幼兒園校地，土地行情高達11.8億元，因此被形容「最貴幼兒園」，但台南市長黃偉哲強調，雖然地段貴，收費卻很平價。

黃偉哲說，「東區平實段非營利幼兒園」新建園舍工程，位於東台南副都心東區平實段，這是一所高品質但收費公共化的非營利幼兒園，每月收費2500元，第2胎1500元，未來，東區平實重劃區將進駐很多年輕人，市府設立這個幼兒園招生13班，可望減輕更多家長負擔。

教育局長鄭新輝指出，全市準公共化幼兒園、非營利幼兒園、公幼從2018年底25％，到2021年已達78.4％，2024年將達到76.3％，全市113學年度公共化幼兒園預計增設112班。

東區平實段非營利幼兒園委託裕文國小代辦，裕文國小校長陳彥宏表示，幼兒園設計採用生態綠建材、健康綠建材、再生綠建材，達綠建築綠化量、基地保水、日常節能、水資源、室內環境、二氧化碳減量等6項指標，將取得銀級綠建築證書，工程預計480個日曆天完工。