南港東明社會住宅共有700戶，是台北市完工社宅中最多戶數的社宅，但量一大也造成問題連連發生，近日東明社宅已發生30起居室玻璃碎裂的問題，甚至還發生數起電梯卡人的事件。台北市議員游淑慧爆料指出，問題發生至今為止都發局僅制式回復「裝的都是合格標準的大廠玻璃」，但她卻發現都發局根本沒有將玻璃碎片送驗！

游淑慧在臉書表示，南港東明社會住宅連續發生居室玻璃碎裂、電梯卡人等狀況，造成居住恐慌，且很多問題都已拖了半年以上，她因此邀請都發局工程科、住宅服務科與住戶一同進行溝通與討論。

游淑慧說，經過長時間討論後雙方終於有了共識，指出居室內所有屬於清玻璃的設計都一律加貼防爆貼膜，而浴室玻璃為第一階段加貼施工，施工時程須在2個月內完成。

游淑慧指出先前已發生30起玻璃碎裂事件，質疑「這批玻璃品質到底有沒有問題？」游淑慧說，自己不斷重複詢問這個可能性，但都發局只是制式性回復「裝的都是合格標準的大廠玻璃」，但她卻發現都發局始終沒有將玻璃碎片送交檢驗！

游淑慧認為，東明社宅有如此多工程品質上的瑕疵，營造廠跟監造單位究竟有沒有責任，後續都要啟動調查，因此要求若再度發生玻璃碎裂事件，必須將之送交檢驗，如此才能釐清是不是產品本身問題和責任歸屬。

此外，游淑慧也提到東明社宅還有電梯卡人、保全人員不足、停車場分層管理及個別住戶提出的問題，她認為既然蓋了這麼大的規模，就要有同時管理的能力，「如果東明社宅的問題都能解決，其他社宅遇到的問題，也就能夠按照同樣的SOP！」