桃園市長鄭文燦23日宣布推出加碼版「桃園好市乘雙券」，總計1萬份「200元換2000元」將於3月4日至13日開放登記，上一波已登記的近120萬人免登記繼續抽，預計14日抽籤、15日開始領券，總計2波振興效果會超過2.1億元。

桃園市在去年10月振興計畫中，搭配中央五倍券推出23.3萬份「桃園好市乘雙券」，中獎者可以紙本五倍券面額兌換放大版的「桃園好市乘雙券」，包括10萬份200元換400元、10萬份500元換1000元、3萬份1000元換2000元、1000份的5000元換1萬2000元，以及2000份好客券，可透過全台6200家7-ELEVEN門市ibon機台取券。

「桃園好市乘雙券」去年底截止取券，總計取券18萬5734份、取券率將近79.71％，預定兌付金額1億7457萬元、將近2億元，截至18日為止，透過農會門市兌付有1億1542萬元，1月初開始的郵局兌付則有167萬元，總計1億1709萬元，兌付率67.07％。

「第二波振興將從這波疫情結束後開始！」為了要讓尚未使用的好市券可在疫情結束後繼續使用，桃園原定去年底加碼1萬份「200元紙本五倍券換2000元好市成雙券」，但因疫情攪局暫停，鄭文燦23日宣布重啟，將於3月4日至13日開放登記抽籤，已經登記者不用再登記，系統直接轉換繼續參加第二波抽籤，預定3月14日抽籤、15日開始領券。

鄭文燦說，2波「桃園好市乘雙券」使用範圍包括五倍券使用範圍、跟市場、商圈、夜市、觀光工廠、休閒農場等，一樣都可使用到4月30日止，希望這波加碼可讓餘額使用完畢，強調桃園的「桃園好市乘雙券」效果很好，第一波取券率達8成、6成7已使用完畢，剩下金額加碼第二波，總計2波振興效果會超過2.1億，消費者可在超商取券、商家可在郵局或農會窗口兌換。