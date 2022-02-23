全台房價居高不下，民眾薪資增幅卻始終跟不上房價漲幅，使得房價薪資所得比越來越高，買房壓力也隨之增加，讓許多人苦不堪言。有網友翻出42年前的報紙感嘆，當時天母30坪3房新屋價格不到百萬，且台北或新北的不少房價都在百萬內，引起熱議，許多人直說，「回不去了，薪水漲3倍，但房價已經漲10、20倍了。」

該名網友在PTT論壇上貼出民國69年的報紙，只見當年賣房廣告，一間在天母一路（中山北路七段）的30坪3房2廳2衛新房僅97萬，原Po也列出其他賣屋廣告表示，「台北或雙北都不到100就有。」

不僅如此，原Po也透過報紙廣告發現當年沖床作業員的薪資為1萬起，但42年後的今天沖床作業員的薪水也只增加近3倍，起薪落在2.5萬至3.6萬之間，讓他不禁感嘆，「40年過去，薪資漲3倍，房價應該頂多5倍才合理吧，可是翻遍全台灣還是都找不到300萬以下新房，已經不敢看蛋黃蛋白蛋殼蛋盒區還是沒有。」

文章引起熱烈討論，不少網友直呼是時代的眼淚，已經回不去了，「當時存款利率高,存幾年就能拿現金買」、「以前人房子拿來住的，沒那麼投機」、「回不去了，薪水漲3倍，但房價已經漲10、20倍了」、「當時存款利率高，存幾年就能拿現金買，反而是房貸利率很高。」