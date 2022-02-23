俄烏衝突升溫，周一紐約棉花期貨急挫，由於俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢升級，引發市場對西方國家紛祭制裁的擔憂，全球股市也應聲走軟，同時投機客減少持有棉花期貨期權淨多頭頭寸，也令期棉承壓轉跌；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨跌1.53%，收盤每磅121.11美分，5月棉花期貨跌0.72%，收盤每磅120.29美分。

中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸21720元人民幣，與前一日減少15元人民幣；庫存方面，截至2月18日，ICE登記庫存617包。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)