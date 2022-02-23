男星金剛（李信樵）出道以來總頂著光頭、留鬍子的造型，這也成為他的招牌特色，不過日前卻透露，照片遭詐騙廣告盜用，甚至被P圖P上頭髮，讓金剛看了直呼：「P頭髮上去的照片拿來騙人也太好笑了吧」，但仍吸引不少網友歪樓，直呼金剛留長髮的樣子超帥。

41歲金剛日前在臉書發文指控，照片遭詐騙集團盜用，只見金剛的照片被圖P上頭髮，讓金剛看了直呼：「我那個P頭髮上去的照片拿來騙人也太好笑了吧」，金剛還哭笑不得說：「我肯定他們這個集團的老闆一定是禿頭，而且全家都是禿頭，才出這種騙人的東西，然後fb檢舉根本沒啥屁用，他們還是一直出現」。

金剛慶幸，還好很多朋友有私訊問他，不然就要被騙了，同時，金剛也強調：「記得我不是禿頭喔，我只是剃光而已喔」，而金剛長頭髮的模樣，也吸引白雲留言：「你長頭髮，看了還真不習慣...」，對此，金剛也說：「我自己都不習慣了」，但有不少網友則歪樓說：「有頭髮還滿帥的餒」、「也P的（得）滿（蠻）帥的耶」、「有頭髮的你好搞笑」。

金剛近年和小嫻（黃瑜嫻）除了定居在屏東享受慢生活外，小倆口也一起發展雞翅副業，從擺攤發跡的小嫻、金剛，雞翅很常一開賣就被秒殺，兩人更看準網路商機、投入宅配市場，現在兩人不僅是親密伴侶，同時還是事業好夥伴。