公路總局冒險清除中橫靈甫橋落石堆，暫時搶通提供單向通行。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

受華南水氣影響，台中梨山累計雨量超過100毫米，導致中橫公路77k靈甫橋上邊坡坍方，碎石堆佔據30公尺路面，阻斷雙向通行，造成佳陽、新佳陽部落約160戶居民受困。公路總局重機具昨全天待命，趁雨勢短暫空檔即監看清除坍方土石，積極為民開道，獲民眾肯定。

22日上午雨勢造成中橫公路77k靈甫橋路段坍方，落石堆阻斷雙向道路，谷關工務段隨即派遣搶修機械到場預備搶通，但因暴雨不斷，持續有土石掉落，先在安全處待命。公路總局趁雨勢及落石空檔間歇清坍，於傍晚5時緊急搶通單線通車，民眾十分感謝公總的努力。

今晨雨勢依然急驟，谷關工務段仍加派搶通大型機械，由兩端持續進行清坍，並視現場狀況機動放行車輛，若天候允許，今日下午5時可恢復雙線通行。

谷關工務段段長呂正安表示，公路總局除辦理短期搶通及中期邊坡改善外，後續將進行明隧道改善工程，為長期民行安全便利，持續以合宜方案及挹注經費，也已協調林務局東勢林區管理處，屆時配合邊坡植栽工程。

呂正安也提醒，汛期期間山區易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入，籲請用路人小心駕駛，並請隨時注意公路資訊看板所提供的最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統（http://168.thb.gov.tw）及收聽警廣路況廣播。