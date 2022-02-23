前台北101董事長林鴻明涉掏空股票上市的金尚昌開發公司不法獲利逾19億元，台北地方法院將他判刑9年半，台灣高院更一審加重改判10年，遭最高法院撤銷後，高院更二審各判刑3年及6年，執行8年徒刑，沒收犯罪所得3億500萬多元。可上訴。

宏國集團副董林鴻明是原名「林三號」的金尚昌公司實際負責人，早年陸續收購家族成員所有的淡水鎮水仙段、米蘭段多筆土地。1998年間，金尚昌以淡水鎮的69筆土地，向同屬宏國集團的中聯信託貸款18億多元，後來宏國集團爆發財務風暴，這些貸款被中聯信託列呆帳。

林鴻明被控找宏國副總、中聯信託董事林南聰，委託白天鵝建設出面向中聯信託標下金尚昌不良債權，規避關係人交易；白天鵝以12億買下淡水鎮水仙段大批土地、建造執照、興建權利。

同時間林鴻明涉嫌出資100萬元，找友人劉淑芳成立啟揚資產管理公司，白天鵝就以12億多元將不良債權轉賣啟揚；啟揚再找大隱建設合作開發水仙段興建「淡水藍海」豪宅，讓林鴻明獲利10億多元，掏空金尚昌。