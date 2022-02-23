「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今釋出衛福部長陳時中的專訪，他說，防疫超過800建立的「台灣模式」的兩大重點是防疫的韌性及透明化，即防疫不是只有強度，也要過正常的生活。

陳時中也親曝防疫的下一步，會準備逐步開放商務旅客，至於開放一般出國旅遊則需要多方評估考量。

近來在社群上「與病毒共存」的討論，陳時中認為，在其他國家疫情嚴重的狀況下，勢必要往共存的方向思考，然而台灣疫情目前仍是有效控制的狀況，政府的措施則在於維持日常生活的前提，去做謹慎的管理與掌握。

陳時中部長也在節目中談論，從牙醫師到政務官的人生歷程，還透露與蔡英文總統多年前共事的小故事。

陳時中表示，「台灣模式」引發許多國家的興趣，參與多場跨國視訊會議，皆被詢問防疫因應措施。

他說，台灣模式的兩大重點，一是防疫的韌性，即防疫不是只有強度，也要過正常的生活，二是疫情透明化、降低社會恐慌，每天召開記者會直接回應民眾疑慮，並同時做公共衛教宣導。

他說，也感謝全民的配合，才能使台灣的防疫成效呈現最佳效益，並得到國際肯定。

至於何時可以出國？陳時中部長說，政府有責任確保民眾健康，將會逐步開放商務旅客，持續掌握國際情勢與國內疫調，而出國旅遊則仍需要多方的評估考量，目前會先做前期準備工作，包含旅遊相關的人力建置、教育訓練等。