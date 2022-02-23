去年因疫情封境之故，全台淨遷出人口高達15.6萬人，六都全面出現人口負成長的現象，台北市遷入人口甚至不及遷出人口一半，房仲業者分析，除了因戶籍法規定二年未入境即被列為戶籍遷出，都會區高物價、高房價也讓都會居民往外移居。

中信房屋統計近年六都人口遷移情形，去年六都同時出現社會增加人口負成長的狀況，這是近11年以來未曾出現的狀況。中信房屋指出，由「遷入遷出比」可以看出，台北市是六都中比值最低的都會，遷入人口僅為遷出人口的0.43倍，遷出遠勝於遷入。而高雄市及台南市也各只有0.67倍及0.78倍。分析原因，除了上述工作型態轉變的因素之外，房價衝高也是讓多數人打退堂鼓的原因。

近年六都房價拉升幅度驚人，由住宅價格指數的變化來看，台中與台南房價年增率至少有10%以上，即使是漲幅最低的新北與台北漲幅也有6%，想遷居直轄市，除非預算充足，否則恐怕也只能面臨卡關的命運。

張漢超指出，遷入遷出比可以瞭解遷入人口占遷出人口的倍數，比值低於1即代表遷入人口不及遷出人口。以台北市而言，由於物價與房價的漲幅及位階都領先於六都，當有換屋需求時，自然會考量其他環境更單純、負擔更輕的周圍縣市。

而南二都的高雄，長期以來即有人口外移的問題，也是六都中社會增加人口負成長的常客，台南是則近兩年開始出現明顯的出走潮，由該兩都的反例可以看出，房市話題不斷，未必對區域人口的吸納成長有利，拉高的房價，反而可能將定居民眾推向其他負擔較低的縣市。