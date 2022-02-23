新春，2022年新貨嘗鮮！房市「329檔期」號角響起！創意家行銷團隊鎖定剛性需求，全台積極推案，端出大菜，預計在全台推出10大新案，總銷近300億元。

台灣疫情因疫苗覆蓋率高、控制得當逐步邁向微解封，新屋購屋需求持續熱絡！因看好剛性需求買盤對房市有撐，創意家行銷2022年329檔期聯手上市櫃建商，在雙北市、桃園與台南，推出10大預售及成屋個案，合計總銷約300億元。

創意家今年度接案策略為鎖定自住客「專為自住，量身打造」，針對不同總價帶，首購、換屋都有選擇。

創意家行銷副總柯仲武表示，政府為了健全房市，所做了一連串「打炒房」措施，在這個時期，投資客幾乎從市場消失，正是剛性自住客進場的好時機。」加上目前建築營建業缺工缺料，土地成本屢創新高，創意家鼓勵有需求的民眾，看到喜歡的房子，價格能負擔就可以出手，以免錯失良機。

創意家329檔期新案包括北北桃有總價千萬成家的小資首購型產品：桃園市龜山區《豐邑氧森》、蘆洲區《崇利台北京城》﹔區域換屋型產品：桃園市中路特區《名嘉逸境》、《名嘉極境》、新莊區《全坤峰碩》、三重區仁義重劃區《元富信城鼎》。

台北市方面，創意家今年在329檔期將於蛋黃區，推出不少新案，包括內湖區《國泰蒔美》及《岳泰峰山》、中山區海砂屋都更案《躍大直》。

已插旗台南的創意家，繼2021年國泰建設聯手三井不動產集團住宅案「UNi PARK」順利完銷之後，2022年再由藏美建設《安南案》接棒，深耕南台灣。