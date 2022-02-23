物價飛漲、薪水不漲，讓不少年輕人哀嚎買不起房，但一名居住在彰化縣的20多歲年輕人，卻發文詢問自己年薪180萬該買什麼房？引起網友熱議，一名網友更引述此文詢問在彰化要做什麼工作才有這樣的行情。不少網友看了瘋狂猜測，多數人認為在彰化傳產超賺錢，感覺有可能是富二代。

一名網友日前在PTT上發文表示，前陣子在某個買房討論區中，看到有人詢問彰化20多歲的年輕人，年薪180萬應該要買什麼樣的房子？讓他忍不住好奇「在彰化到底是做什麼樣的工作，才可以有這樣的行情啊？」

不少網友看完直呼，在彰化傳產超賺的，感覺年薪180萬也不是不可能。「很有可能是傳產二代，爸爸給的零用錢」、「鄉下很多這種，傳產富二代」、「傳產富二代做家族企業總經理」、「彰化一堆傳產二代」、「傳產富二代吧！反正買房也是爸爸會出錢」、「彰化汽車傳產聚落很多富二代」、「傳產二代不意外」。

另有網友則認為傳產富二代的薪水不會只有這樣，搞不好人家是醫師。「醫師的機率很大吧」、「牙醫師都很年輕」、「醫生啦！富二代只拿180萬是要笑死人」、「感覺是醫師，但180萬有很多嗎」、「內科住院醫師」、「猜是富二代的很好笑，都已經是富二代還需要上來問買房？」

彰化縣是農業大縣也是傳統產業原鄉，近10年人口數將近12.5萬人，彰化縣員林市市長游振雄曾說，彰化保守估計存款破億元的存戶就超過700人，換句話說，大約每178人中就有1人是億萬富翁。