香港政府工業貿易署署長盧世雄21日在出席一個線上研討會時表示，香港已在今年1月中旬正式提交了香港加入區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)的申請，約18個月後加入。

RCEP現有15個成員，包括中國大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭5國以及東協10國，從人口數量、經濟體量、貿易總額等三個方面看，均占全球總量約30％。RCEP於2022年1月1日起對中國大陸等10國生效，2月1日起對韓國正式生效。

盧世雄表示，加入RCEP不僅有利於香港整體的經濟發展，也會為中小企業帶來商機。他指出，目前香港與RCEP經濟體的貿易總額達9626億元(美元，下同)，服務總額1030億元，相當於香港貿易總額的60％。香港具有優越的條件加入RCEP，並可以發揮協同效應，強化RCEP成員經濟體之間的貿易聯繫。

香港貿易發展局副總裁劉會平表示，若香港能夠成功加入RCEP，將是一個利好消息，相信可以進一步增強香港在轉口貿易的樞紐地位，亦可以推進金融、法律等專業領域的發展，促進不同經濟體之間的協作。