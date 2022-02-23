台灣只有一個!為了守護國土山林，給下一代美麗的生活環境，新北市警局與市府農業局及環保局等單位，合作查緝破壞國土案件，109年偵辦「濫墾林地、山坡地案件」，一共查獲12件56人，經內政部警政署評核為全國查緝績優單位，並榮獲行政院農委會頒發「110年坡地金育獎-績優警政單位」殊榮，這個獎項全國只有3個警察機關（新北市、保七總隊、新竹縣）獲獎，相當不容易，今天上午在新北市府的市政會議中，由刑大大隊長蕭瑞豪將這個獎項獻給市長侯友宜，市長同時肯定新北市警察對山林保育的用心與努力。

「新北環境稽查重案組」除有效打擊犯罪外，更強化犯罪的偵查，舉凡污染排放、影響水土保持、破壞水利設施、土石方管理等，單一局處無法完成查辦的疑難案件，都可透過重案組整合相關情資，共同查緝。(新北市警察局提供)

新北市幅員廣大，美麗山林遍布，不肖業者為了牟取暴利，不顧環境保育及水土保持，在未經相關單位核發合法執照下，趁機濫挖、濫墾寶貴山林資源及盜採砂石，長期下來也讓山林變色，一旦山坡地遭濫墾，缺角的地貌往往要花費長達數十年，甚至數百年才能復原，極端氣候變遷，豪雨災變頻繁，每逢遇上颱風侵襲，山崩及土石流傾瀉而下，後果不堪設想。

刑大大隊長蕭瑞豪將這個獎項獻給市長侯友宜，市長同時肯定新北市警察對山林保育的用心與努力。(新北市警察局提供)

新北市政府為有效打擊環境犯罪，特別成立「新北環境稽查重案組」，整合警察局等相關單位偵辦刑案的經驗與資源，透過聯合打擊方式，強而有力嚇阻危害公安、治安的不法分子。「新北環境稽查重案組」除有效打擊犯罪外，更強化犯罪的偵查，舉凡污染排放、影響水土保持、破壞水利設施、土石方管理等，單一局處無法完成查辦的疑難案件，都可透過重案組整合相關情資，共同查緝，新北市警方對於這些破壞國土的份子，絕對會施展鐵腕、強悍執法!

45歲的石姓男子任職基隆某交通有限公司，承包清運基隆住宅新建工程的工程廢土，但因原本可傾倒的廢土場遭勒令停業，為了解決廢土問題，他竟夥同共犯林、洪等二人，前往新北市貢寮地區找尋廢土棄置處所，並透過王、劉二人調度經營的交通運輸公司旗下的砂石車司機，協助濫倒廢土，瑞芳警分局接獲情資後報請檢察官指揮偵辦，一舉破獲這個龐大的濫倒廢土集團，並帶回石嫌等30人，依山坡地保育條例、水土保持法及刑法竊佔等罪嫌移送地檢署偵辦。

53歲的蔡姓男子明知坐落三峽地區插角段熊空地號為國土保育地，管理機關為行政院農委會林務局，為了貪圖自己的利益，從98年起就私設取水設施及管線，遭到林務局護管員巡視時發現遭竊佔國有林地，三峽警分局獲報會同農委會林務局及新北市農業局前往調查，果然當場查到蔡男的違法行為，將他依森林法及刑法竊佔罪送辦。

42歲的許姓男子，未向主管機關申請，竟雇用砂石車司機載運土石任意傾倒在三芝地區，淡水警分局發現後主動與市府農業局、區公所會勘後，依水土保持法將許男移送偵辦。

市長侯友宜表示，感謝警察局及農業局等單位對這項工作的推展，台灣山林地貌需要靠每一位市民的維護，尤其是廣大的新北市，俯拾皆美景，如果遭到惡意破壞，一旦遇到颱風豪雨，造成山洪暴發、土石傾瀉，不但對現在居住的市民帶來嚴重的後果，更影響下一代的生活環境，他也肯定警察局與市府相關局處保育國土的用心，能夠連續四年獲得這個獎項，相當不容易，他更期勉能再接再厲，共同攜手打造美麗的新北市!