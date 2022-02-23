在俄羅斯總統普丁對烏克蘭東部兩地區佈署軍隊的情勢下，英國政府在周二決定對俄羅斯億萬富翁Gennady Timchenko，以及普丁關係密切的兩名富翁進行制裁。

英國首相強生(Boris Johnson)周二在國會表示，俄羅斯5家銀行(包括Rossiya、IS銀行、GenBank、Promsvyazbank、Black Sea銀行)和3名富豪都將受到制裁。英國也應該為俄羅斯下一階段計畫做好準備，克林姆林宮正在為全面入侵烏克蘭進行鋪路工作。

外界批評強生沒有把俄羅斯最大國有銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)列入制裁對象，沒有切斷俄羅斯企業的資本，沒有把俄羅斯知名的富豪寡頭趕出英國。

俄羅斯聯邦儲蓄銀行和VTB是俄羅斯最大的兩家銀行，都躲過制裁，股價在周二也因此扭轉跌勢，出現彈升。

強生解釋說，必須保留一些強力制裁措施，因為普丁可能會有下一步的行動。

自1991年蘇聯解體以來，數千億美元從俄羅斯流入倫敦和英國海外領土，倫敦也成為俄羅斯和其他前蘇聯共和國超級富豪的首選落腳處。