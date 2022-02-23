大樹(6469)首次被外資追蹤並納入評等，多頭搖頭狂high，股價開高走高，盤中大漲6.5%。亞系外資今(23)日最新出爐的報告，首次將大樹納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看330元。

亞系外資表示，大樹是台灣首屈一指的連鎖藥店，計劃到2025年擴張門市將翻4倍，可望引領市場整合腳步。台灣目前人口老齡化、健康意識提高，再加上民眾走向更健康的生活方式，皆對大樹業績有正面的幫助。

亞系外資首次將大樹納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價上看330元，預估股價仍有38%的上漲空間。